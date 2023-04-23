Передані Іспанією танки Leopard 2 вже прямують до України. Транспортування займе шість днів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що шість танків Leopard 2, які Мадрид передав для ЗСУ, уже прямують в Україну.
Про це вона сказала журналістам, передає CNN.
За словами міністра, танки залишили портове місто Сантандер «разом із 20 важкими транспортними засобами».
«За шість днів транзитом через іншу країну вони прибудуть в Україну», — сказала Роблес.
Минулого тижня вона заявила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до цих шести, після ремонту «якнайшвидше» відправлять в Україну.
В Іспанії підготовку для роботи на основних бойових танках Leopard 2 пройшли 55 українських військових.
- Західні партнери погодилися надати Україні сучасні танки для захисту від російської агресії. За інформацією глави Пентагону Ллойда Остіна, девʼять країн передадуть Україні понад 150 танків Leopard. Частина з них уже прибула в Україну.
- Окрім Leopard, Україна отримає танки Challenger 2 від Великобританії і 31 танк Abrams від США.