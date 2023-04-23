Сили оборони відбили 58 атак і ліквідували 690 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові на сході України за добу 22 квітня відбили 58 атак на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Марʼїнку.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.
За даними штабу, росія також втратила за добу 690 військових, три танки та пʼять одиниць артилерії. Від початку повномасштабної війни в Україні померли понад 186 тисяч окупантів.
Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів: два розвідувальні («Орлан-10» і Zala) та два дрони-камікадзе типу «Ланцет».
Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів і ще два важливі військові обʼєкти противника.
Війська росії протягом минулої доби завдали 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснили близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту тривають з липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ зазначали, що на захоплення Бахмуту рф кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.