Армія Судану пообіцяла допомогти евакуювати іноземних громадян у найближчі години

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Армія Судану, яка другий тиждень веде бої із Силами швидкого реагування (RSF), пообіцяла сприяти евакуації дипломатів та іноземних громадян «у найближчі години».

Як повідомляє ВВС, дипломатів будуть евакуйовувати військово-транспортними літаками зі столиці — Хартуму. Посприяти цьому погодився командувач армії Фаттах аль Бурхані. Попередні плани евакуації іноземних громадян не реалізували через локальні бої у столиці.