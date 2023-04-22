Армія Судану пообіцяла допомогти евакуювати іноземних громадян у найближчі години
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Армія Судану, яка другий тиждень веде бої із Силами швидкого реагування (RSF), пообіцяла сприяти евакуації дипломатів та іноземних громадян «у найближчі години».
Як повідомляє ВВС, дипломатів будуть евакуйовувати військово-транспортними літаками зі столиці — Хартуму. Посприяти цьому погодився командувач армії Фаттах аль Бурхані. Попередні плани евакуації іноземних громадян не реалізували через локальні бої у столиці.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію.
- У той же день стало відомо, що в міжнародному аеропорту Хартуму був пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp. 36 співробітників перевезли в безпечне місце, проте МЗС не повідомляло про їх евакуацію.
- Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія із 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.