Міністр оборони заявив, що за результатами «Рамштайну» росія наблизилась до Нюрнберга-2, але ЄС і G7 схиляються до «гібридного трибуналу»

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, наблизила росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького.

«Результати «Рамштайну 11»: росія наближається до Нюрнберга ІІ», — написав він у Twitter, додавши, що кожна зустріч формату «Рамштайн» не лише приносить більше корисних «подарунків» для української армії, але й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності.

Deutsche Welle з посиланням на високопосадовця Євросоюзу пише, що ЄС і країни «Великої сімки» схиляються до «гібридного трибуналу» над відповідальними за вторгнення в Україну. Такий трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права із суддями з різних країн. Захід вважає такий формат найбільш реалістичною перспективою. При цьому чиновник додав, що для ЄС важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

DW наголошує, що для реалізації обох варіантів трибуналів потрібна резолюція Радбезу ООН, оскільки за злочини проти України відповідальне найвище політичне та військове керівництво, проте росія має право вето в Радбезі. Позбавити вище керівництво росії імунітету може прокурор спеціального суду, але лише за рішенням Генасамблеї ООН, яка має схвалити відповідну резолюцію Радбезу.