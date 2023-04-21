Зеленський підписав закон про «деколонізацію» — він забороняє географічні назви, повʼязані з росією
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7253, який передбачає заборону присвоювати географічним обʼєктам в Україні назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують росію.
Ідеться також про заборону використовувати в назвах російські визначні, памʼятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн.
Що саме підпадає під деколонізацію:
- символіка рф у всіх історичних формах, перелік яких визначено в законі;
- люди, які обіймали керівні посади в органах влади й управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях рф, територіальних утвореннях.
Символами імперської політики рф визнаються:
- будь-які зображення державних прапорів, гербів та інших символів, повʼязаних із рф;
- гімни чи їх фрагменти;
- зображення, памʼятники, памʼятні знаки, написи, присвячені імперським діячам росії; особам, які публічно підтримували або виправдовували імперську політику росії, закликали до русифікації чи українофобії тощо.
Перенести з публічного простору символи, які підпадають під дію закону, зобовʼязана місцева влада. Виняток — памʼятники з Державного реєстру нерухомих памʼяток.
Крім того, документ на законодавчому рівні надає визначення таким термінам, як «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».