TikTok почав видаляти відео з дезінформацією про кліматичні зміни
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Китайський застосунок TikTok запровадив правила, які забороняють відео з дезінформацією про зміну клімату. Вони набувають чинності 21 квітня.
Про це пише Engadget.
У TikTok заявили, що більше не розміщатимуть контент, який «підриває усталений науковий консенсус» щодо кліматичної кризи. Користувач, який шукатиме інформацію про зміни клімату, побачить «авторитетну інформацію», яку TikTok вирішив використовувати в партнерстві з ООН.
Крім того, TikTok додав нові правила, що стосуються штучного інтелекту, який створює контент. Усі такі медіафайли на платформі відтепер матимуть відповідний тег, наприклад, «штучний», «підроблений» або «змінений».
- У 2022 році дослідники NewsGuard опублікували звіт про дезінформацію. Вони виявили, що TikTok містить неправдиві твердження, зокрема про зміни клімату та пандемію COVID-19. Крім того, дезінформація була особливо поширена під час президентських виборів у США. Зрештою TikTok видалив понад 300 тисяч відео, повʼязаних з виборами, і понад 50 тисяч відео з дезінформацією про COVID-19.