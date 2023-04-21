Кабмін заборонив стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги

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Уряд ухвалив постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги, що утворилася після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Заборона поширюється на тимчасово окуповані території та на ті частини країни, де втривають бойові дії, відповідно до переліку Мінреінтеграції. Наразі це деякі населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій та Луганській областях.

Це правило, стосується людей, які були змушені покинути свої домівки та евакуювалися в безпечніші регіони.

Переселенці мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Насамперед це довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.