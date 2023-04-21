Україна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності в енергосистемі
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Україні завершується опалювальний сезон. Зараз в енергосистемі країни є профіцит потужності.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Також після опалювального сезону в запасі залишилося 1,4 мільйона тонн вугілля та 8,5 мільярда кубів газу.
Премʼєр подякував енергетикам, Силам протиповітряної оборони, рятувальникам і всім, хто працював задля «перемоги на енергетичному фронті».
- 5 березня президент Зеленський заявив, що Україна вже почала готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами, а також дати громадянам більше можливостей у приватних будинках генерувати електроенергію, наприклад, за рахунок сонячних панелей.