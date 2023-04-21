Україна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності в енергосистемі

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В Україні завершується опалювальний сезон. Зараз в енергосистемі країни є профіцит потужності.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Також після опалювального сезону в запасі залишилося 1,4 мільйона тонн вугілля та 8,5 мільярда кубів газу.

Премʼєр подякував енергетикам, Силам протиповітряної оборони, рятувальникам і всім, хто працював задля «перемоги на енергетичному фронті».