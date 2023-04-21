WP: Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію з правих і лівих — щоб послабити підтримку України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Олексій Нікольський / ТАСС
Росія намагається обʼєднати в Німеччині ультраправі та ультраліві партії, щоб послабити підтримку України та переконати німців, ніби антиросійські санкції їм шкодять.
Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на конфіденційні російські документи, які отримала європейська розвідка. Документи датовані періодом з липня по листопад 2022 року.
Документи вперше показують прямі спроби росії втрутитися в політику Німеччини, прагнучи створити нову коаліцію між лівими, украй лівими й правими та підтримати протести проти уряду Німеччини.
У документах зазначається, що 13 липня перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зібрав групу російських політтехнологів і повідомив, що Німеччина має стати «фокусом» зусиль Москви з підриву підтримки України в Європі. Також потрібно було дискредитувати Європейський Союз, США, Велику Британію та НАТО, водночас переконуючи німців, що антиросійські санкції їм шкодять. Кірієнко вимагав, щоб частка німецького населення, яке виступає за покращення відносин із росією, бути збільшена на 10% протягом трьох місяців.
У файлах міститься хроніка зусиль з реалізації цих планів та звіти до Кремля. Документи не містять матеріалів, які фіксують спілкування російських стратегів із союзниками в Німеччині. Однак принаймні одна людина, близька до німецької депутатки від лівих Сари Вагенкнехт, і кілька членів партії «Альтернатива для Німеччини» перебували в контакті з російськими офіційними особами, коли розроблялися ці плани.
Мета нової політичної формації полягала в тому, щоб отримати «більшість на виборах будь-якого рівня» в Німеччині та перезавантажити «Альтернативу для Німеччини». Кремлівські політтехнологи розписали для партії перезавантаження. Зокрема, йшлося про її перетворення на партію «Німецької єдності» та оголошення санкцій проти росії такими, що суперечать інтересам Німеччини.
Стратегія, яку запропонував Кремль, мала обʼєднати два німецькі угруповання з давніми проросійськими позиціями. Сара Вагенкнехт — колишня комуністка, виросла у Східній Німеччині та кілька разів конфліктувала з більш традиційним керівництвом партії лівих. «Альтернатива для Німеччини», яку дехто в Німеччині називає партією «розуміючих путіна», підтримала тезу Кремля про те, що війну в Україні спровокували Сполучені Штати, а росія просто захищалася від НАТО, одночасно «захищаючи російськомовних на сході України». Як свідчать документи та інтервʼю, Москва вже давно культивує десятки членів цієї партії, особливо за рахунок щедрих, повністю оплачуваних поїздок до росії.
Підготовка гасел для протестів проти різкого зростання цін на енергоносії була ще однією частиною стратегії, хоча це питання не отримало великої уваги через мʼяку зиму в Європі.
Кампанія поширювалася навіть на графіті, які потрібно було намалювати на стінах по всій Німеччині, а потім сфотографувати та розмістити у німецькій пресі. Одне з графіті зображувало міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яка сидить на газопроводі «Північний потік», що зʼєднує росію та Німеччину, розмахує українським прапором і каже: «Мені все одно, що думають німці».
До кінця серпня кремлівські стратеги збирали інформацію про заплановані акції протесту по всій Німеччині. Вони мали проходити під керівництвом украй лівих чи вкрай правих. Для демонстрантів російські політтехнологи підготували гасла: «Негайно запустити «Північний потік — 2!», «Зняти антиросійські санкції!», «Знизити ціни на електроенергію!», «Ми хочемо жити, а не просто виживати!» і «Чим грітимемося взимку?».