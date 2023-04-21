Чехія вперше в історії повністю відмовилась від газу з росії

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Ayesha Firdaus / Unsplash

У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбавитися залежності від імпорту газу з росії.

Про це 21 квітня оголосило Міністерство промисловості та торгівлі.

Увесь імпортований газ надійшов до Чехії з Німеччини. Через Словаччину газ не проходив — а це єдине місце, де трубопровідні поставки з росії можуть надходити на територію Чехії. Поставки через Німеччину складаються зі скрапленого газу з Бельгії та Нідерландів і газу з Норвегії.

«Уперше в сучасній історії Чехії ми повністю відмовилися від постачання газу з росії протягом першого кварталу року. Це великий успіх. Я не знаю іншої країни, яка рік за роком позбавлялася б майже стовідсоткової залежності від імпорту газу з росії. Ми всі сприяли цьому, тому що скорочення споживання відіграло вирішальну роль. Проте це не означає, що ми перемогли. Цього року без поставок із росії у Європи буде менше газу для підготовки до зими, ніж раніше. Отже, як і раніше, необхідно буде дотримуватися відповідального підходу до споживання газу», — пояснив міністр промисловості та торгівлі Йозеф Сікела.

Від початку року і станом на 16 квітня споживання газу в Чехії досягло 2,895 мільярда кубометрів, що на 13,6% менше, ніж роком раніше.