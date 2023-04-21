Албанія скасувала безвіз для росіян
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Албанія скасувала безвізовий режим для громадян росії.
Про це повідомили на сайті посольства Албанії в рф.
Раніше росіяни могли вʼїжджати до країни без віз з 1 травня до 30 вересня. Тепер для відвідування Албанії їм треба оформляти візу відповідно до мети поїздки.
- Від 1 липня 2022 року в Україні запрацював візовий режим із росією.
- 9 вересня 2022 року ЄС затвердив скасування спрощеного візового режиму з росією. Вартість оформлення шенгенської візи для росіян зросла з €35 до €80. Для подання потрібні додаткові документи, а терміни розгляду та видачі візи продовжили.
- Європейська комісія випустила рекомендації для країн-членів щодо видачі шенгенських віз громадянам рф. Консульствам радять утриматись від видачі багаторазових віз, адже з огляду на економічну нестабільність, санкції та політичні події в росії росіяни можуть не відповідати умовам для вʼїзду в ЄС у довгостроковій перспективі.