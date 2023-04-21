Апеляційний суд залишив намісника Лаври Павла під цілодобовим домашнім арештом

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Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє Hromadske із зали суду.

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла до 30 травня.

Також митрополит зобовʼязаний носити електронний браслет.