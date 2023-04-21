Апеляційний суд залишив намісника Лаври Павла під цілодобовим домашнім арештом
- Автор:
- Софія Телішевська
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STR / NurPhoto via Getty Images
Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом.
Про це повідомляє Hromadske із зали суду.
Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла до 30 травня.
Також митрополит зобовʼязаний носити електронний браслет.
- 1 квітня Шевченківський районний суд відправив намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла під домашній арешт на 60 днів. Він також носитиме електронний браслет.