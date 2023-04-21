Камери автофіксації за рік виявили понад 2 млн порушень ПДР

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У 2022 році камерами автофіксації виявлено понад 2 млн порушень правил дорожнього руху. За порушення, зафіксовані камерами від травня, коли вони поновили свою роботу, водіям потрібно сплатити понад 382 млн грн штрафів.

Про це інформує сервіс відкритих даних Opendatabot

Загалом камери зафіксували вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте від перших днів великої війни й до середини травня вони не працювали.

32% порушень камери зафіксували одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень). У середньому за місяць фіксували понад 300 тисяч постанов.

З 1 лютого 2023 року 10% штрафів з камер автофіксації надходять у місцеві бюджети громад, на території яких відбулося правопорушення, а не на один спільний рахунок, як раніше.