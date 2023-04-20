Компанія SpaceX запустила найпотужнішу у світі ракету Starship. Але за три хвилини вона вибухнула
- Автор:
- Анна Холоднова
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SpaceX
Компанія SpaceX 20 квітня запустила найпотужнішу у світі ракету Starship. Вона злетіла з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.
Ракета без екіпажу піднялася за допомогою масивного ракетного прискорювача Super Heavy.
Корабель Starship мав рухатися по частковій орбіті Землі та приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв. Але тестовий політ закінчився позаштатною ситуацією: ракета втратила керування — її довелося підірвати. На ракеті перестали працювати двигуни.
- Від грудня 2020 року SpaceX запустила декілька прототипів Starship на кілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.
- У сукупності Super Heavy і Starship заввишки майже 122 метри — це вище за статую Свободи з постаментом. NASA платить SpaceX за створення версії корабля, який доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою Starship відправити людей на Марс.
- Маск також зазначав, що в разі успіху система Starship повністю замінить ракети Falcon та космічні кораблі Dragon і Dragon 2. Відповідно, Starship перебере на себе функції доставки людей та вантажів на МКС.
- 10 лютого компанія SpaceX успішно випробувала ракетний прискорювач Super Heavy для Starship, а 16 квітня уряд США схвалив запуск цієї ракети.