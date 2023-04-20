Компанія SpaceX запустила найпотужнішу у світі ракету Starship. Але за три хвилини вона вибухнула

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SpaceX

Компанія SpaceX 20 квітня запустила найпотужнішу у світі ракету Starship. Вона злетіла з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Ракета без екіпажу піднялася за допомогою масивного ракетного прискорювача Super Heavy.

Корабель Starship мав рухатися по частковій орбіті Землі та приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв. Але тестовий політ закінчився позаштатною ситуацією: ракета втратила керування — її довелося підірвати. На ракеті перестали працювати двигуни.