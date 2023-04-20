СБУ порушила справу щодо українських військових, які хотіли викрасти російський літак. Операція була безуспішною

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Bellingcat / Христо Грозєв

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через безуспішну операцію українських військових з викрадення російського літака.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у ГУР, СБУ та дані слідства.

У квітні-липні 2022 році військовий Сил спеціальних операцій, ексрозвідник Роман Червінський, цивільний айтівець, представники СБУ і Повітряних сил вербували російського пілота, щоб той перегнав в Україну військовий літак із росії.

Чоловіки спілкувалися з понад сотнею російських пілотів, попередньо зібравши дані про них з неофіційних платних сервісів. За словами українців, вони дотримувалися правил безпеки та не видавали важливої інформації, а також нібито погодили операцію із СБУ і Генштабом.

Українські військові та силовики зрозуміли, що російські спецслужби ведуть власну «гру», тому намагалися отримати якнайбільше секретної інформації від пілотів із рф: де вони виконують завдання, хто віддає накази та курирує роботу.

Із сотні пілотів обрали трьох, яких перевіряли на серйозність намірів: просили відправити відео своїх літаків за $5 тисяч. Також їм обіцяли заплатити за перегон літака, зробити нові документи для родини та перевезти в безпечне місце. Зрештою організатори операції обрали одного одруженого росіянина без дітей — Романа Носенка — пілота Су-24 і Су-34.

План був таким: 23 липня пілот залітає в Україну в конкретному квадраті на визначеній висоті, де його зустрічають українські військові. На варті стояла ППО, щоб збити росіянина, якщо він порушить домовленості. Місце посадки Носенка — аеродром «Канатове» на Кіровоградщині. Пілот запропонував його сам.

Носенко мав сказати своїм диспетчерам, що його підбили, а Україна повідомила б про полон пілота, підготувавши «уламки» його літака на місці події. Чоловіку видали б нові документи та заховали в Україні або ЄС.

У день операції, 23 липня, коли російський пілот мав прилетіти на аеродром «Канатове» під Кропивницьким, росія випустила по області 13 ракет.

Від обстрілу загинув командир військової частини, 17 військових дістали поранень, були повністю знищено два бойові винищувачі, інша техніка, злітна смуга, будівлі зазнали значних пошкоджень.

Четвертого серпня СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями «державна зрада» і «перевищення влади». Слідство вважає, що ексрозвідник Роман Червінський не погодив операцію з розвідкою, тобто перевищив повноваження. Також в СБУ стверджують, що Червінський самовільно відправив військових на аеродром, щоб ті зустріли російський літак.

Служба безпеки підтвердила, що розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому «Канатове» 23 липня, який, за даними слідства, стався через самовільні дії деяких військових. Там зазначили, що цю операцію проводили «попри зауваження СБУ» та без узгодження з держорганами.

«Ворог отримав інформацію про розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків», — пишуть у спецслужбі.