У Вільнюсі на саміті НАТО обговорять членство України в Альянсі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом чотири питання — заплановане на 21 квітня засідання «Рамштайн» і подальшу підтримку України зброєю, подолання стриманості партнерів у передачі далекобійної зброї та сучасної авіації, майбутній Вільнюський саміт НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.
Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України і гарантії безпеки.
«Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині. І місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим», — сказав Столтенберг.
Це перший візит генсека в Київ із початку повномасштабної війни, яку в лютому торік розпочала рф.
- У 2014 році Україна активізувала співпрацю з НАТО на тлі російської окупації Криму і збройного конфлікту на Донбасі. Курс на вступ до Альянсу зафіксовано в Конституції України.
- У 2018 році НАТО закріпило за Україною статус країни-аспіранта — кандидата на членство в Альянсі, 2020-го Україна здобула статус партнера розширених можливостей.
- 14 червня 2021 року у Брюсселі відбувся саміт НАТО, у підсумковому комюніке якого зазначали, що Альянс підтримує вступ України до НАТО.
- 30 вересня 2022 року, після того як путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.