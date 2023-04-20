Росіяни отримали нову партію іранських дронів. Про це свідчить маркування на збитих Shahed

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Росіяни в останні дні активізували повітряні атаки по Україні іранськими дронами Shahed, оскільки отримали нову поставку безпілотників.

Про це повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни довго не атакували Україну дронами, бо вичерпали свої запаси до критичного рівня й чекали нових партій.

«Окупанти отримали нову партію іранських дронів, про це свідчить маркування, виявлене на збитих безпілотниках. Ми спостерігали атаку росіян на Миколаївщині саме цими дронами. Така сама позначка була на тих дронах, які атакували Одещину», — розповіла Гуменюк.

На її думку, окупанти застосовують дрони-камікадзе, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також щоб вишукувати системи ППО та обʼєкти критичної інфраструктури.