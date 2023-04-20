У Євросоюзі визначилися з кандидатурою нового посла ЄС в Україні

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У Європейському Союзі визначили кандидатуру нового посла ЄС в Україні. На цю посаду планують призначити заступницю генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріну Матернову.

Про це з посиланням на внутрішні документи ЄС пише Euractiv.

Наразі Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

«Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу», — розповів Euractiv один із посадовців ЄС.

Чинного посла ЄС в Україні Матті Маасікаса призначили у 2019 році. Зміна посла стане регулярною ротацією, адже зазвичай вони працюють по чотири роки. Очікується, що Катаріна Матернова почне працювати в Україні з вересня 2023 року. На її термін, найімовірніше, припаде один із найважливіших етапів — перемовини про вступ України в ЄС.

Сама Матернова у своєму Twitter підтвердила, що її планують призначити на цю посаду.