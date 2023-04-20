​Американські винищувачі перехопили два російських Ту-95 біля Аляски

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Reuters

Біля Аляски американські винищувачі підіймалися для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Сімнадцятого квітня NORAD виявило, відстежило та ідентифікувало два російських літаки Ту-95, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски. Їх перехопили.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили в повітряний простір США чи Канади.

У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокація. Відтоді, як росія відновила регулярні польоти дальньої авіації у 2007 році, NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків щороку.