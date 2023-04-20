Американські винищувачі перехопили два російських Ту-95 біля Аляски
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters
Біля Аляски американські винищувачі підіймалися для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників.
Про це повідомила пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
Сімнадцятого квітня NORAD виявило, відстежило та ідентифікувало два російських літаки Ту-95, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски. Їх перехопили.
Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили в повітряний простір США чи Канади.
У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокація. Відтоді, як росія відновила регулярні польоти дальньої авіації у 2007 році, NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків щороку.
- 14 лютого два нідерландських винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та вивели їх. Літаки наближалися зі сторони Калінінграда.