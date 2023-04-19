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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять боєприпаси для HIMARS

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters

США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять: