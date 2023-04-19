США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять боєприпаси для HIMARS
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Reuters
США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять:
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- протитанкові міни;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- запчастини та інше польове обладнання.
- Наприкінці березня Білий дім заявив, що не бачив жодних порушень, повʼязаних із тим, як Україна використовує військову допомогу.
- На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у США касетні боєприпаси, щоб скидати їх із безпілотників.