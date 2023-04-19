Поліція порушила справу через інцидент із морськими котиками в одеському готелі «Немо»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Поліція Одеської області перевіряє на предмет жорсткого поводження з тваринами інцидент в готелі «Немо», де напередодні TikTok-блогерка зняла в номері відео з морським котиком.
Про це поліція повідомила 19 квітня.
Під час перевірки поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав.
- 18 квітня зоозахисна організація UAnimals звернулася до поліції через фотосесію TikTok-блогерки st.makeeva.family з морським котиком у готельному номері одеського Nemo Hotel Resort & SPA. В UAnimals вважають, що дельфінарій «Немо» незаконно надає готелю тварин для фотопослуг. Дельфінарій та керівництво готельного комплексу звинуватили у знущанні над тваринами.
- Пізніше дельфінарій заявив, що «під час прогулянки котика з його тренером по території готелі вони зустріли блогерів, з якими раніше встигли подружитися».