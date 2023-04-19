За даними ООН, Індія стала найбільш густонаселеною країною світу

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Індія, випередивши Китай, стала найбільш густонаселеною країною в світі, згідно з даними ООН. У 2022 році там народилося 23 млн дітей, тож населення Індії перевищило 1,4286 млрд людей, що трохи більше, ніж у Китаї (1,4257 млрд).

Дані щодо Китаю не включають Гонконг і Макао, спеціальні адміністративні райони Китаю, та Тайвань.

Індія, де половина населення молодше 30 років, найближчими роками стане економікою, яка зростає найшвидше у світі. Крім того, там близько 800 мільйонів людей отримують від уряду безкоштовне продовольство — це найбільша така програма у світі.

Прогнозується, що населення Індії продовжить зростати та досягне 1,668 млрд до 2050 року, коли населення Китаю, за прогнозами, скоротиться приблизно до 1,317 млрд.

У січні влада Китаю оголосила, що вперше з 1960-х років чисельність населення країни у 2022 році скоротилася на 850 тисяч проти попереднього року. За даними Державного статистичного управління КНР, у країні проживають понад 1,411 мільярда громадян.