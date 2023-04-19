Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Defence-Ua
Німецький уряд передав Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Таким чином українська армія має вже два обіцяних комплекси із чотирьох.
Про це пише Suddeutsche Zeitung.
Перший такий комплекс Україна отримала ще восени 2022 року. Також Німеччина передає і ракети до цього комплексу.
Зазвичай, в один комплекс входять три пускові установки по вісім ракет кожна, а також командна машина. Система може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.
- Також 19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули до України. Він наголосив, що українські захисники максимально швидко змогли їх освоїти.