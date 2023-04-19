Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T

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Defence-Ua

Німецький уряд передав Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Таким чином українська армія має вже два обіцяних комплекси із чотирьох.

Про це пише Suddeutsche Zeitung.

Перший такий комплекс Україна отримала ще восени 2022 року. Також Німеччина передає і ракети до цього комплексу.

Зазвичай, в один комплекс входять три пускові установки по вісім ракет кожна, а також командна машина. Система може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.