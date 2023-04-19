Паводки в Україні поступово йдуть на спад — але вода вже підтопила понад 1 600 господарств

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«Бабель»

Паводки в Україні починають іти на спад — швидкість підняття води зменшується. Але наразі підтоплено понад 1 600 домогосподарств.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Там зазначають, що сезонне підняття води спостерігається на річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Припʼять, Горинь та Західний Буг. Загалом підтоплення зачепили Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Кіровоградську, Рівненську, Полтавську, Черкаську та Чернігівську області.

«Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 618 дворогосподарств (Чернігівська — 488, Кіровоградська — 323, Дніпропетровська — 337, Київська — 210, Черкаська — 153 та Полтавська — 107) та 340 будинків (Дніпропетровська — 182, Кіровоградська — 87, Черкаська — 40, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2)», — розповіли у ДСНС.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що вода в Києві кілька днів поспіль спадає. У столиці не зафіксовано аварійних підтоплень, є лише підтоплення заплав — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Однак пік паводків досі очікується на 22 квітня.