Фільм «Люксембург, Люксембург» за перший вікенд посів першість в українському прокаті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фільм режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» за перший вікенд прокату (включно з понеділком) зібрав 5,59 мільйона гривень. За вихідні фільм переглянули понад 36 400 глядачів.
Відтак стрічка стала номером один за результатами кінопрокатного вікенду та показала другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного вторгнення.
Фільм розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.
Трейлер фільму
У широкий прокат фільм вийшов 13 квітня. Головні ролі у ньому зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови.
- «Люксембург, Люксембург» — другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. У 2022 році цей фільм презентували на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Попередня стрічка режисера, комедія «Мої думки тихі» стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа», Національної премії кінокритиків «Кіноколо», а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.