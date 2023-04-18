Неподалік Риму знайшли розкішну стародавню виноробню

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Археологи знайшли унікальну старовинну виноробню на руїнах вілли Квінтіліїв, що розташованв неподалік Риму. Її вік — приблизно 1 800 років.

Про це пише Science Alert.

Давньоримський комплекс вілл площею 24 гектари належав братам Квінтіліям, які були консулами у 151 році нашої ери.

Римський імператор Коммод наказав убити братів у 182—183 році нашої ери, а потім заволодів їхньою власністю. Унікальну виноробню знайшли випадково, коли науковці намагалися дослідити трасу для гонок на колісницях, збудовану Коммодом у II столітті нашої ери.

Комплекс мав зону витоптування винограду, два винні преси, чан для збору виноградного сусла і підвал із великими глиняними глеками для зберігання і бродіння, що буди закопані в землю. Майже всі виробничі площі були облицьовані мармуровою плиткою.

Вид з висоти на виноробню на віллі Квінтіліїв. Виробничі зони розташовані вгорі (A–D), а підвал (E) із суміжними їдальнями (F) — у нижній половині зображення.

За однією з гіпотез, імператор та його оточення могли щороку відвідувати віллу Квінтіліїв, щоб відкрити збір винограду видовищним ритуалом і банкетом.