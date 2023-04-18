У росії ухвалили закон про довічне увʼязнення за держзраду і тероризм
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Державна дума рф ухвалила закон, який запроваджує довічне позбавлення волі «за державну зраду» чи «акт міжнародного тероризму».
Про це повідомляє ТАСС.
Крім того, у новому законі значно посилюється відповідальність за терористичними статтями.
Після ухвалення цього закону за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, яка, на думку Кремля, спрямована проти росії, зможуть засуджувати до довічного увʼязнення.
Раніше за статтею про держзраду в рф передбачалося увʼязнення на строк від 12 до 20 років.
- 9 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про зміни до Кримінального кодексу, які передбачають запровадження страти за державну зраду.