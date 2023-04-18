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Держава уклала нові угоди на виробництво телемарафону. Каналам виділили пів мільярда гривень

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало кілька угод на виготовлення контенту для телемарафону «Єдині новини» у 2023 році на загальну суму 465 мільйонів гривень.

Відповідні договори оприлюднені в системі Prozorro.

Найбільше отримає ТОВ «Ми — Україна» — 146 мільйонів гривень на виробництво 900 годин продукту (163 тисяч гривень за годину контенту).

Усі договори набули чинності з моменту підписання і діють до кінця 2023 року.

«Детектор медіа» зазначає, що вартість години контенту в договорах із компаніями «1+1», «СЛМ» та «Інтер» на третину менша, ніж для компанії «Ми — Україна», яку запустила колишня команда «Медіа Групи Україна».

Також «Ми — Україна» за договором повинна виробити на 120 годин більше контенту, ніж інші компанії.