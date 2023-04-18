Держава уклала нові угоди на виробництво телемарафону. Каналам виділили пів мільярда гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало кілька угод на виготовлення контенту для телемарафону «Єдині новини» у 2023 році на загальну суму 465 мільйонів гривень.
Відповідні договори оприлюднені в системі Prozorro.
Найбільше отримає ТОВ «Ми — Україна» — 146 мільйонів гривень на виробництво 900 годин продукту (163 тисяч гривень за годину контенту).
- ТОВ «СЛМ Новини» отримає 112 мільйонів на виробництво 780 годин продукту (119 тисяч гривень за годину).
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» отримає 109,7 мільйона на виробництво 780 годин продукту (117 тисяч гривень за годину).
- ПрАТ «Телеканал «Інтер» отримає 97 мільйонів на виробництво 780 годин продукту (104 тисяч гривень за годину).
Усі договори набули чинності з моменту підписання і діють до кінця 2023 року.
«Детектор медіа» зазначає, що вартість години контенту в договорах із компаніями «1+1», «СЛМ» та «Інтер» на третину менша, ніж для компанії «Ми — Україна», яку запустила колишня команда «Медіа Групи Україна».
Також «Ми — Україна» за договором повинна виробити на 120 годин більше контенту, ніж інші компанії.