СБУ повідомила про підозру псевдодиректору Запорізької АЕС. Він відʼєднав станцію від енергосистеми України

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СБУ

Служба безпеки України зібрала докази проти ставленика російських окупантів — «директора» Запорізької АЕС Олега Романенка. Йому повідомили про підозру за держзраду і порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, з березня до листопада 2022 року підозрюваний відʼєднував ЗАЕС від енергосистеми України за вказівками росіян. Також він змушував співробітників підтримувати ворога, а якщо ті не погоджувалися — погрожував «звільненням» і переслідуванням з боку росії.

Олегу Романенку загрожує довічне позбавлення волі за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше російський «посадовець» був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області рф.

Олег Романенко