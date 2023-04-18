Цього тижня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA

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NASA

Найближчими днями на Землю впаде супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року. Його вивели з експлуатації у 2018 році.

Про це повідомляє Space.

За оцінками американських військових, апарат NASA знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19 квітня (плюс-мінус 16 годин). RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) важить лише 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час падіння. Тож дослідники оцінюють ризик шкоди для будь-кого на Землі як низький — приблизно 1 з 2 467.

NASA

Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у лютому 2002 року. Під час своєї місії RHESSI зафіксував понад 100 тисяч подій — це допомогло науковцям краще дослідити енергетичні частинки сонячних спалахів.