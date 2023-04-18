У Барселоні лікарі вперше пересадили легеню за допомогою робота Da Vinci
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
У Барселоні зробили першу у світі повністю роботизовану пересадку легені. Лікарі використовували сучасну роботизовану систему Da Vinci. Вона може проводити операції малоінвазивно — без великого розрізу, що є менш травматичним та з мінімальною крововтратою.
Операцію провели 65-річному Антоніо Роману, який потребував трансплантації легенів через легеневий фіброз.
Усі маніпуляції в організмі пацієнта виконував робот через восьмисантиметровий розріз над діафрагмою. Таким чином, хірургам не знадобилося робити повне розкриття — розсовувати ребра та відкривати грудну клітку.
Окрім деяких ускладнень, повʼязаних із ризиком будь-якої операції, пацієнт відзначив відсутність болю під час усього процесу.
«З тих пір, як я прийшов до тями, болю нуль», — підкреслив він.
- 30 березня у львівській дитячій лікарні Святого Миколая вперше в Східній Європі прооперували однорічну дитину за допомогою робота Da Vinci. У хлопчика була вроджена аномалія — надто малий отвір у сечоводі правої нирки.