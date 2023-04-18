Європарламент схвалив безвіз із Косовом
- Автор:
- Анна Холоднова
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Wikimedia / «Бабель»
Європейський парламент схвалив безвізовий режим із Косовом. Він має запрацювати не пізніше 2024 року.
Громадянам Косова дозволять до 90 днів без візи перебувати у ЄС протягом 180-денного періоду. Такі ж правила працюватимуть для громадян ЄС у Косові.
Безвіз набуде чинності після створення Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Після цього весь регіон Західних Балкан матиме аналогічну візову систему для Шенгенської зони.
У середу, 19 квітня, у Страсбурзі президент Європейського парламенту Роберта Метсола та Швеція, яка головує в Раді ЄС, підпишуть відповідний акт.
- Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте у 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.
- У лютому 2008 року Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність, а Сербія вважає регіон своєю територією. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.
- Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова, як і Україна. Також незалежність Косова не визнають пʼять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія).