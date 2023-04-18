Європарламент схвалив безвіз із Косовом

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Wikimedia / «Бабель»

Європейський парламент схвалив безвізовий режим із Косовом. Він має запрацювати не пізніше 2024 року.

Громадянам Косова дозволять до 90 днів без візи перебувати у ЄС протягом 180-денного періоду. Такі ж правила працюватимуть для громадян ЄС у Косові.

Безвіз набуде чинності після створення Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Після цього весь регіон Західних Балкан матиме аналогічну візову систему для Шенгенської зони.

У середу, 19 квітня, у Страсбурзі президент Європейського парламенту Роберта Метсола та Швеція, яка головує в Раді ЄС, підпишуть відповідний акт.