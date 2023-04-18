Власник мережі KFC остаточно продав бізнес у росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Maxime Lebrun / Unsplash
Компанія Yum! Brands, яка володіє фастфудами KFC, Taco Bell та Pizza Hut, повідомила про завершення виходу з росії. Російський бізнес продали місцевій компанії.
Про це пише пресслужба Yum! Brands.
Новим власником мережі стала компанія Smart Service. Вона отримала всі необхідні дозволи від урядів США та росії. Компанія отримала у власність всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на франшизу, а також товарний знак для бренду «Ростик».
У рамках угоди російська компанія погодилася залишити всіх співробітників KFC, а також розпочати процес перейменування. Замість KFC усі ресторани матимуть назву «Ростик».
Після завершення цієї останньої транзакції Yum! Brands та KFC припинили корпоративну присутність у росії.
- Раніше за подібною схемою Yum! Brands вивела з російського ринку мережу ресторанів Pizza Hut. Компанія зупинила роботу своїх ресторанів у росії в березні 2022 року — після початку повномасштабної війни рф проти України.