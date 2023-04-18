«Агентство»: путін приїздив на схід і південь України до Великодня, відео візиту відредагували
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Omer Messinger / Stringer
Російські медіа звернули увагу, що відео з путіним на окупованих територіях сходу та півдня України, яке оприлюднив зранку 18 квітня Кремль, оперативно відредагували. Його поїздки могли відбутися ще минулого тижня.
Про це пише російське видання «Агентство».
На одній із зустрічей путін каже: «Зараз ось Великдень буде, так?» А у відредагованій версії слово «буде» вже прибрали.
Крім цього, пропагандистські ЗМІ стверджують, що путін нібито пересувався окупованими територіями на гелікоптері. Але на відео з автомобіля видно, як путін проїжджає стелу на вʼїзді до Генічеська, а також готель «Чонгар» на адмінмежі з Кримом. Це означає, що путін гелікоптером прилетів до Криму, а вже на Херсонщину їхав автомобілем.
Згодом Кремль повідомив, що візит путіна відбувся 17 квітня. «Агентство» звернуло увагу, що в той день пресслужба путіна повідомляла про його зустріч з міністром оборони. Тобто виходячи із заяви Кремля, путін за один день нібито з’їздив до Москви, у Херсонську та Луганську області.
- 18 квітня телеканал Міністерства оборони рф і Кремль опублікували відео візиту путіна у тимчасово окуповані Херсонську та Луганську області. Він побував у штабі угруповання військ «Днєпр» на Херсонському напрямку, а потім прибув до так званої «ЛНР» у штаб гвардії «Схід». На захоплених територіях путін заслухав доповіді командувачів та воєначальників.
- Попри протокол, його не супроводжував ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані начальник Генштабу Валерій Герасимов. Натомість він зустрічався з командувачем Повітряно-десантних військ генерал-полковником Михайлом Теплинським.