Злив документів Пентагону: Єгипет передумав відправляти росії ракети, але погодився виробляти боєприпаси для України

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The Capital Egypt / Facebook

Єгипет, який нібито раніше планував експортувати росії реактивні снаряди для РСЗВ, «після дипломатичного наступу Вашингтону» схвалив виробництво боєприпасів для Сил оборони України.

Про це пише американська газета Washington Post з посиланням на злиті в мережу документи Пентагону.

План постачання росіянам снарядів зупинився в березні 2023 року. Цьому передували переговори з високопоставленими офіційними особами США.

Відтак Єгипет відклав угоду з Москвою і схвалив продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів США для передачі Україні.

У документі, автентичність якого не підтверджено, йдеться, що Каїр нібито мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як «важіль» для отримання передової військової техніки США, у тому числі винищувачів F-35 та ЗРК Patriot.

Водночас у записі не вказано, чи передав Єгипет боєприпаси американській стороні і чи реанімував співпрацю з Москвою.

Наприкінці лютого до Каїру приїжджали топчиновники Білого дому та Держдепартаменту з питань Близького Сходу Бретт Макгурк і Барбара Ліф відповідно, а в березні — міністр оборони США Ллойд Остін. У документі зі зливів за 9 березня (наступного дня після візиту глави Пентагону) йдеться, що Каїр схвалив продаж снарядів США.