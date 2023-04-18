У Судані на посла ЄС напали в його резиденції, а дипломатична колона США потрапила під обстріл
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Судані на посла Європейського Союзу скоїли напад. Ірландський дипломат Айдан ОʼХара зазнав нападу у власній резиденції в Хартумі.
Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
За словами Борреля, те, що сталося, є грубим порушенням Віденської конвенції. «Безпека дипломатичних приміщень та персоналу є головним обовʼязком суданської влади та зобовʼязанням з міжнародного права», — наголосив він.
Як пише агенція dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах, ОʼХара не постраждав і зараз добре почувається.
Також під обстріл потрапила дипломатична колона США.
«Я можу підтвердити, що вчора (17 квітня) у нас був обстріляний американський дипломатичний конвой. Усі наші люди в безпеці та неушкоджені. Але ця дія була необачною, безвідповідальною і, звичайно, небезпечною», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів G7.
За останні три дні внаслідок бойових зіткнень між армією Судану та RSF у країні загинули понад 185 людей. Ще понад 1 800 дістали поранення.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- У Судані це вже третя спроба військового перевороту за останні пʼять років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.
- RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку рф, необхідні для витрат на вторгнення в Україну.