Клінт Іствуд зрежисує останній фільм у карʼєрі — це буде судовий трилер з Тоні Коллетт та Ніколасом Голтом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Клінт Іствуд, якому 31 травня виповниться 93 роки, оголосив, що розпочав роботу над останнім фільмом у карʼєрі — судовим трилером «Присяжний № 2». Це сороковий фільм, де Іствуд буде режисером.
У повнометражному фільмі участь візьмуть Тоні Коллетт («Маленька міс Щастя», «Я думаю закінчити це все») та Ніколас Голт («Фаворитка», «Меню»). Про це пише Deadline. Warner Bros., який займатиметься виробництвом картини, вже веде переговори з акторами.
У центрі сюжету «Присяжного № 2» судове слухання, під час якого один із присяжних розуміє, що це він, а не підсудний збив людину автівкою. Він спробує зробити все, щоб виправдати звинуваченого та не виказати себе.
- Попередній фільм Іствуда «Чоловічі сльози» вийшов у 2021 році. Там він зіграв головну роль. «Присяжний № 2» стане 40-м фільмом режисерського доробку Іствуда. Крім перемог у номінаціях «Найкращий режисер» і «Найкращий фільм» премії «Оскар» за стрічки «Непрощений» та «Крихітка на мільйон доларів», він вирізняється серед інших професіоналів «методом одного дубля» та вмінням знімати фільми з обмеженим бюджетом. Клінт Іствуд також отримав премії «Оскар» за фільми «Таємнича річка», «Листи з Іодзіми» та драму «Підміна» (2008) з Анджеліною Джолі в головній ролі.