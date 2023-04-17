Компанія SpaceX відклала запуск найпотужнішої у світі ракети Starship. На кораблі замерз клапан тиску
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
SpaceX
Компанія SpaceX відклала запуск найпотужнішої у світі ракети Starship, яка мала стартувати з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.
Засновник та ідеолог проєкту Ілон Маск повідомив, що замерз клапан тиску.
«Клапан тиску, здається, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, сьогодні запуску не буде», — написав він.
Ракета без екіпажу мала піднятися за допомогою масивного ракетного прискорювача Super Heavy. Після першого підйому в космос Super Heavy мав відділитися від Starship і контрольовано зануриться в Мексиканську затоку. Starship мав рухатися по частковій орбіті Землі, а потім приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв.
- Від грудня 2020 року SpaceX запустила кілька прототипів Starship на кілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.
- NASA платить SpaceX за створення версії Starship, яка доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою цієї ракети відправити людей на Марс.
- 10 лютого компанія SpaceX успішно випробувала ракетний прискорювач Super Heavy для Starship, а 16 квітня уряд США схвалив запуск цієї ракети.