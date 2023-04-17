Компанія SpaceX відклала запуск найпотужнішої у світі ракети Starship. На кораблі замерз клапан тиску

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SpaceX

Компанія SpaceX відклала запуск найпотужнішої у світі ракети Starship, яка мала стартувати з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Засновник та ідеолог проєкту Ілон Маск повідомив, що замерз клапан тиску.

«Клапан тиску, здається, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, сьогодні запуску не буде», — написав він.

Ракета без екіпажу мала піднятися за допомогою масивного ракетного прискорювача Super Heavy. Після першого підйому в космос Super Heavy мав відділитися від Starship і контрольовано зануриться в Мексиканську затоку. Starship мав рухатися по частковій орбіті Землі, а потім приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв.