Тернопільській єпархії УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вул. Коновальця, 1 у Тернополі.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
На цій ділянці розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки — понад пів гектара.
За словами Надала, відсьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП.
- Раніше міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади. Також Рівненська облрада заборонила російський патріархат в області.