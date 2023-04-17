У КМДА прогнозують, що пік паводків у Києві припаде на 22 квітня. Критичних підтоплень там не фіксують

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Головне управління ДСНС України у Києві / Facebook

У Київській міській держадміністрації прогнозують, що пік паводків припаде на 22 квітня. Наразі у столиці немає серйозних затоплень.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, наразі у Києві не фіксують аварійних підтоплень, проте є підтоплення заплавних територій. Він пояснив, що ці території майже кожного року підтоплюються під час весняних повеней.

«Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5—1 м порівняно з минулими роками», — сказав він.

Також Ткачук розповів, що наразі фіксують підтоплення островів у парку «Муромець», Гідропарку, на Трухановому острові, а також у районі Галерної затоки, Корчуватого та приватних ділянок Осокорків.

Пресслужба КМВА додала, що головна причина підтоплень — весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках.

Рівень Дніпра у Києві завжди регулювався каскадом дніпровських гідроелектростанцій, але сьогодні через війну Каховська ГЕС не працює в повному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію.

Рятувальники та синоптики постійно моніторять рівень річки. Станом на 12:00 17 квітня рівень води у Дніпрі 9 359 см. Критичний рівень за Балтійською системою висот — 9 415 см.

В «Укргідроенерго» повідомили, що регулюють скиди води на Дніпрі та Дністрі.