У КМДА прогнозують, що пік паводків у Києві припаде на 22 квітня. Критичних підтоплень там не фіксують
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Головне управління ДСНС України у Києві / Facebook
У Київській міській держадміністрації прогнозують, що пік паводків припаде на 22 квітня. Наразі у столиці немає серйозних затоплень.
Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
За його словами, наразі у Києві не фіксують аварійних підтоплень, проте є підтоплення заплавних територій. Він пояснив, що ці території майже кожного року підтоплюються під час весняних повеней.
«Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5—1 м порівняно з минулими роками», — сказав він.
Також Ткачук розповів, що наразі фіксують підтоплення островів у парку «Муромець», Гідропарку, на Трухановому острові, а також у районі Галерної затоки, Корчуватого та приватних ділянок Осокорків.
Пресслужба КМВА додала, що головна причина підтоплень — весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках.
Рівень Дніпра у Києві завжди регулювався каскадом дніпровських гідроелектростанцій, але сьогодні через війну Каховська ГЕС не працює в повному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію.
Рятувальники та синоптики постійно моніторять рівень річки. Станом на 12:00 17 квітня рівень води у Дніпрі 9 359 см. Критичний рівень за Балтійською системою висот — 9 415 см.
В «Укргідроенерго» повідомили, що регулюють скиди води на Дніпрі та Дністрі.
- На території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей спостерігається сезонне підняття рівня води в річках. Ідеться про річки Дніпро, Десна, Сейм, Припʼять, Горинь і Західний Буг. Підтоплені приблизно 500 городів і подвірʼїв. ДСНС заявляє, що ситуація контрольована.
- Напередодні влада Київщини попередила про затоплення заплавних і прирічкових територій у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. У Черкаській області вже теж підтоплена низка прирічкових сіл. У Чернігівській області прогнозують найбільший паводок за останні 10 років.