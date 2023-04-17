В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу в захисників. Це спростить процес ідентифікації
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу у правоохоронців і військових. ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі службовця, що у разі смерті спростить процес ідентифікації.
Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.
Питання попереднього відбору генетичного ДНК-матеріалу у військових і правоохоронців обговорювався на нараді віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з регіональними координаторами Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти.
Наразі законодавством передбачено обовʼязкове відібрання біоматеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад. На сьогодні вже розроблено порядок відібрання зразків, проте документ ще погоджується центральною владою.