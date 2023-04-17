Україна візьме участь у військових навчаннях у Швеції
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- Анна Холоднова
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Wikimedia
У Швеції в понеділок, 17 квітня, стартують наймасштабніші військові навчання за 25 років. У них візьмуть участь 26 тисяч військовослужбовців, зокрема, з України.
Про це повідомили у Штабі Збройних сил Швеції.
Навчання отримали назву «Аврора-23». Окрім Швеції та України, у них візьмуть участь США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.
Навчання проведуть у повітрі, на землі та на морі в багатьох частинах країни. У них задіють армію, військово-морський флот, авіацію та Національну гвардію Швеції. Мета навчань — посилити протидію збройному нападу на країну.
- 24 березня парламент Швеції погодився з пропозицією уряду про передачу військової техніки Україні. Тепер країна може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.