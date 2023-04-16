В Австралії заарештували пів сотні екоактивістів, які скидали вугілля з вантажних вагонів

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В австралійському штаті Новий Південний Уельс заарештували 50 екоактивістів, які залізли на потяг з вугіллям і почали вигрібати вантаж із вагонів.

Про це пише BBC.

Протестна група Rising Tide заявила, що вимагає скасувати всі нові вугільні проєкти.

«Ми зупинили подачу вугілля в найбільший у світі вугільний порт, вимагаючи від ALP [правлячої партії Австралії] прислухатися до попереджень ООН і негайно скасувати всі нові вугільні проєкти», — йдеться в заяві.

У Rising Tide повідомили, що 20 протестувальників піднялися на потяг, щоб скинути вугілля за допомогою лопат, а ще 30 підтримували їх.

Поліція звинуватила 47 активістів у «порушеннях у залізничному коридорі». Їм видали повідомлення про виклик до суду та звільнили. Ще двох екоактивістів звинувачують у навмисному пошкодженні майна, а одного — у нападі на охоронця.