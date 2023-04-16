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«Укрпошта» випустить нові великодні марки з писанками

Автор:
Анна Холоднова
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«Укрпошта» 21 квітня випустить нові великодні марки, повідомив очільник підприємства Ігор Смілянський.

На марці будуть зображені писанки з різних регіонів України. Керівник «Укрпошти» показав, як вони виглядатимуть: