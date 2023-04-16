«Укрпошта» випустить нові великодні марки з писанками
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
«Укрпошта» 21 квітня випустить нові великодні марки, повідомив очільник підприємства Ігор Смілянський.
На марці будуть зображені писанки з різних регіонів України. Керівник «Укрпошти» показав, як вони виглядатимуть:
- «Укрпошта» також випустила марку «Зброя Перемоги» — частина коштів від її продажу піде на потреби української армії. На зображеннях — зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».
- Крім того, «Укрпошта» зробила благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль, іди нахуй» до річниці її випуску. Усього доступна тисяча примірників, кожен коштує 1 600 гривень, з них 1 000 витратять на дрони.