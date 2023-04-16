SpaceX отримала дозвіл на запуск Starship. Старт планують на 17 квітня

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SpaceX

Уряд США схвалив запуск ракети Starship від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це пише Bloomberg.

У пʼятницю Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) надала ліцензію на старт ракети з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас. Компанія SpaceX заявила, що планує запустити Starship без екіпажу вже о 07:00 у Техасі 17 квітня (15:00 за київським часом).

«Після комплексного процесу оцінки ліцензії FAA визначило, що SpaceX відповідає всім вимогам щодо безпеки, охорони навколишнього середовища, політики, корисного навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності», — йдеться в заяві агентства. Ліцензія дійсна протягом пʼяти років.

Ракета підніметься за допомогою масивного ракетного прискорювача Super Heavy. Після першого підйому в космос Super Heavy відірветься від Starship і контрольовано зануриться в Мексиканську затоку. Starship далі рухатиметься по частковій орбіті Землі, а потім має приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв.