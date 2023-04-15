Переворот у Судані: у міжнародному аеропорту Хартуму пошкоджено один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp

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У Судані в міжнародному аеропорту Хартуму пошкоджено один з двох літаків української авіакомпанії SkyUp. У пошкодженого літака спрацював аварійний радіобуй, оцінити його стан поки що неможливо.

У SkyUp заявили, що в країні зараз перебувають 36 їхніх співробітників, і вони у відносно безпечному місці.

Аеропорт потрапив під масований обстріл Сил швидкого реагування (RSF), які зараз ведуть бої в столиці та низці міст з армією Судану. Місцеві медіа передавали, що по аеропорту могла бити бойова авіація або ж артилерія. У соцмережах публікували відео, на яких видно палаючі авіалайнери.

Компанія Saudi Airlines повідомляла про аварію свого Airbus A330 рейсу SV458 в аеропорту Хартуму перед вильотом до Ер-Ріяду.

Деякі українські медіа написали, що екіпаж SkyUp взяли в заручники. Вони послались на сториз стюардеси Аліни Посохової, але в Міністерстві закордонних справ України це спростували. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив «Бабелю», що ця інформація не підтверджується.

За його словами, в Хартумі є українці, і частина українського авіаційного екіпажу перебувала в аеропорту під час обстрілів, але їх вдалося вивезти в безпечне місце. Ними опікується український консул. МЗС та посольство України в Єгипті вже займаються питанням безпеки українців у Судані.