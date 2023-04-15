Австралієць встановив світовий рекорд із кількості відтискань за годину

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Австралієць Лукас Гельмке встановив новий світовий рекорд — він виконав понад 3 206 відтискань за годину (це 53 відтискання щохвилини, або майже одне на секунду).

Рекорд 33-річний чоловік встановлював у спортзалі в місті Брісбен у листопаді, однак саме зараз його рекорд затвердили.

Лукас Гельмке розповів представникам Книги рекордів Гіннеса, що хотів «надихнути» свого однорічного сина, показавши йому, що «немає нічого неможливого». Чоловіку знадобилося два-три роки, щоб набратися достатньої для рекорду фізичної сили.

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Кожне відтискання мало бути бездоганним і відповідати стандартам, які висуваються до офіційного світового рекорду. Потрібно було тримати тіло прямо на шляху вгору, не згинаючи коліна і талію, досягаючи при цьому кута не менше за 90 градусів у ліктях під час опускання.

Попередній рекорд у квітні 2022 року встановив Даніель Скалі, який зробив 3 182 відтискання.