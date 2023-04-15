Чи має Захід просувати перемирʼя після цьогорічного контрнаступу. Провідні світові медіа про війну 14 квітня

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«Бабель»

Розгорнутий аналітичний матеріал про те, як завершити російсько-українську війну, опублікували у Foreign Affairs президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаасс та професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан. Ключова теза цього тексту ― союзники України, зокрема США, мають зараз надати Україні якомога більше зброї, в тому числі далекобійних снарядів ATACMS та танків, а також пришвидшити її постачання. Світ має зробити максимум для того, щоб контрнаступ, до якого готується Київ, був таким успішним, як тільки це можливо ― адже зараз дійсно найкращий момент відвоювати якомога більше окупованої росією території. А от після того, як Україна в цьому контрнаступі вичерпає свій наступальний потенціал, союзники мають говорити про дипломатичне завершення війни. І домовлятися про це між собою вже зараз, запевняють Хаасс і Купчан.

Так, є імовірність, що всі загарбані росіянами території Україна за одним разом не відвоює ― відповідно, можливе перемирʼя з ворогом може мати багато опонентів всередині українського суспільства. Поступитися раніше озвученими цілями ― вийти на кордони 1991 року ― може бути проблемно і для українських політиків. Однак, запевняють автори, продовження високоінтенсивної війни призведе до системних проблем. Для України перемога за будь-яку ціну обернеться істотними втратами серед чоловічого населення, подальшим погіршенням справ в економіці та підвищенням рівня бідності. Захід ризикує сам втратити обороноздатність, зменшуючи свої збройні запаси. Також із продовженням війни може погіршитись баланс сил у світі, оскільки десятки країн «глобального півдня» займають щодо Заходу все більш прохолодну позицію. Вони страждають від війни, і переконати їх у правоті своєї справи західним країнам зараз особливо складно.

Що пропонують Хаасс та Купчан? Почати готувати умови майбутнього припинення вогню ― наприклад, введення на лінію розмежування спостерігачів від ООН чи ОБСЄ, які мали б стежити, чи дійсно Україна та росія не стріляють одна в одну. Коли це припинення вогню стане достатньо стійким, варто запустити дипломатичний процес. Його ключові умови можуть бути такими. Захід продовжує постачати Україні зброю, щоб ставати все міцнішим супротивником для ворогів на кшталт росії. Україна та росія домовляються щодо статусу й прав мешканців тих українських територій, які, можливо, залишаться окупованими. Не йдеться про відмову України від повернення загарбаних росіянами територій ― цей процес переходить у дипломатичну площину (хоча до відходу путіна від влади на прорив у цьому напрямку автори статті не сподіваються). Потім лінія розмежування залишається під контролем, зокрема, міжнародних спостерігачів ― у тому числі, пропонують Хаасс і Купчан, Індії та Китаю. Цього буде непросто досягти дипломатично, однак участь цих гравців стане запорукою тривалішого миру, оскільки Пекін та Нью-Делі мають свої важелі впливу на Москву. Якщо ж Пекін відмовиться брати участь у мирному врегулюванні конфлікту, це покаже, що його поточні «мирні ініціативи» щодо України є лицемірною маячнею.

Погодитись на припинення вогню може й путін ― враховуючи відносне виснаження росії, припускають автори, це може бути способом для диктатора «зберегти лице» перед населенням своєї країни. Також для стимулу можна частково послабити санкції. Однак про істотне й навіть повне зняття санкцій із росії не може йтися до підписання угоди, якою українська сторона буде повністю задоволена. Можливо, цього не станеться і за десятиліття, визнають автори.

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