У Франції визнали конституційною пенсійну реформу — вона остаточно набере чинності
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Конституційна рада Франції визнала конституційною пенсійну реформу. Вона передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.
Про це пише BBC.
Конституційна рада також відхилила заклики опозиції провести загальний референдум з цього питання. Щоправда, деякі деталі реформи рада викреслила, посилаючись на юридичні недоліки.
Таким чином тепер пенсійна реформа може набрати чинності, попри те, що в країні тривають масштабні протести проти неї.
Єлисейський палац обіцяв, що в разі позитивного висновку опублікує законопроєкт протягом кількох днів — це означає, що документ набуде чинності і розпочнеться пенсійна реформа. Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що пенсійна реформа потрібна, щоб уникнути колапсу пенсійної системи. Водночас профспілки напередодні заявили, що мають намір продовжувати протести проти реформи навіть у разі її схвалення.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.