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Дівєєв Сергій / УНІАН

Першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють наприкінці осені, воно буде на проспекті Броварському Дніпровського району Києва.

Про це 14 квітня заявив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Після введення в експлуатацію першої черги продовжуть проєктувати та будувати цілісний комплекс Національного військового меморіального кладовища. Там буде музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Мінветеранів відповідає за створення українського Національного військового меморіального кладовища. Для цього створили державну установу, яка опікуватиметься всіма цими процесами. Уже затверджено земельну ділянку під будівництво кладовища і погодили план-графік будівництва.